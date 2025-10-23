Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера сегодня работал в Буда-Кошелевском районе. Сопровождал парламентария председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.



Рабочий день Руслана Вегеры начался с посещения фермерского хозяйства «Романенко А.В.», которое является одним из заготовителей стабилизационных фондов плодоовощной продукции и специализируется на выращивании овощей входящих в так называемый «борщевой набор». Стабилизационный фонд создается на территории района ежегодно в целях обеспечения продовольственной безопасности в межсезонный период. Потребители продукции хозяйства – госучреждения, объекты социальной сферы. Часть продукции поставляется в магазины. Руслан Николаевич пообщался с главой фермерского хозяйства, ознакомился с условиями хранения овощей. Как рассказала Оксана Романенко, в хозяйстве предпринимаются все необходимые меры для поставки качественной продукции: овощи проходят тщательную сортировку перед помещением в овощехранилище, в процессе хранения также предусмотрена оценка продукции во избежание порчи. На сегодняшний день практически все овощи заложены согласно востребованным объемам. Высокое качество и товарный вид заготавливаемой продукции, а также соответствующие условия ее хранения отметил и депутат Палаты представителей.

Затем Руслан Вегера встретился с жителями Октябрьского сельсовета. Парламентарий рассказал о направлениях депутатской деятельности. Одним из векторов является взаимодействие с парламентами других стран. Не менее важны работа в округах, решение проблем, с которыми приходят избиратели. Большое внимание уделяется законотворческой деятельности, в которой в том числе находит отражение и региональная повестка. Главное в этой работе: законы должны быть справедливыми, идти от жизни и приниматься во имя людей, во имя каждого человека.

Говоря о сохранении семейных ценностей, Руслан Николаевич обозначил, что государством предпринимаются все необходимые меры, направленные на укрепление института семьи. Ведь именно семья является основой для воспитания, социализации, в ней закладываются моральные принципы, определяющие характер личности. Это тот фундамент, на котором строится счастливое будущее подрастающего поколения и благополучие Беларуси в целом. Сегодня в стране созданы все условия для сохранения традиционной семьи, поддержки материнства и отцовства. И слова Президента здесь как нельзя кстати: «Чтобы мы, белорусы, уверенно стояли на своей земле, нас должно быть намного больше. Это вопрос сохранения нашего суверенитета».

В ходе диалога Руслан Вегера акцентировал внимание, что основой для всего в любой стране является экономика. Поэтому одним из основных вопросов на Всебелорусском Народном Собрании, которое пройдет 18-19-го декабря, будет обсуждение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Она разрабатывается с целью достижения высокого качества жизни населения и перехода к самодостаточному и конкурентоспособному государству, где в центре внимания находится человек. Основная направленность программы –сбалансированный рост экономики, мобилизация институтов управления и общества для достижения национальных приоритетов. Развитие человеческого капитала и социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита) по-прежнему являются ключевыми. Отдельное внимание будет также уделяться развитию регионов: поддержке молодых специалистов, строительству арендного жилья, ремонту дорог. Так только в Гомельской области планируется построить порядка 970 м. кв. нового жилья, денежные средства будут направлены и на ремонт уже существующих фондов. Запланирована модернизация 25 тыс. км дорог, из них местного значения – порядка 16 тыс.км. В стране делается все, чтобы условия жизни на селе за эту пятилетку существенно улучшились.

Татьяна Титоренко

Фото автора