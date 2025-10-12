Уроженец д. Дуравичи Буда-Кошелевского района. Окончил Краснобережский аграрный колледж, Белорусскую государственную орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию.

Трудовую деятельность начинал инженером по охране труда СУП «Андреевка» Буда-Кошелевского района. С 2019-го по 2024 год работал в этом же хозяйстве экономистом, главным экономистом, заместителем директора по животноводству. С мая 2025 года – заместитель директора по производству КСУП «Губичи».

8 октября текущего года назначен директором коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Губичи».