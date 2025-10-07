Напомним, что стать участником программы добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с участием государства (ДНПС) может работник, за которого уплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения и до выхода на заслуженный отдых ему остается трудиться не менее 3 года.

Заключение договоров о пенсионном страховании, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 №367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», осуществляет Государственное предприятие «Стравита».

Преимущества для работников:

трудовой стаж не влияет на право получения дополнительной накопительной пенсии;

дополнительный доход в пенсионном периоде;

часть накоплений (до 3%) на дополнительную накопительную пенсию формируется за счет государства (перечисленных из общей солидарной пенсионной системы — из бюджета ФСЗН);

увеличение суммы накоплений за счет доходности на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + страховой бонус;

льгота по подоходному налогу — размер заработка, с которого работодателем исчисляются подоходный налог, уменьшается на величину взносов, уплаченных в государственное предприятие «Стравита»;

перечисление взносов осуществляет работодатель;

денежные средства по страхованию дополнительной накопительной пенсии наследуются по закону, а в случае инвалидности 1 и 2 группы выплачиваются единовременно досрочно;

гарантия сохранности пенсионных накоплений – государство гарантирует страховые выплаты по договорам страхования, заключенным с государственным предприятием «Стравита».

Как работает программа?

Участник программы заключает договор страхования и определяет тариф (% отчислений от своей заработной платы): от 1% до 10% и срок выплаты дополнительной накопительной пенсии: ежемесячно в течение 5 либо 10 лет.

После заключения договора необходимо уведомить об этом своего работодателя: предоставить ему копию страхового свидетельства (с предъявлением оригинала — в случае заключения в офисе) и заявление об удержании страхового взноса.

Работодатель на основании договора участника программы определяет тариф (от 1% до 3% заработной платы участника программы), который будет применяться при финансовой поддержке государства, и ежемесячно перечисляет страховые взносы в Стравиту.

Достигнув общеустановленного пенсионного возраста, участник программы обращается в Стравиту и начинает ежемесячно получать дополнительную накопительную пенсию.

На 1 июля 2025 года в систему ДНПС вовлечены 22 работодателя Буда-Кошелевского района, которыми перечислены страховые взносы в Государственное предприятие «Стравита» за 76 застрахованных лиц. Самыми активными участниками данной программы являются работники: РДСУП «Белоруснефть-Особино», ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница».