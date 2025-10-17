В ходе осенней призывной кампании на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Республики Беларусь отправятся наши земляки. В преддверии этого важного для каждого из молодых людей момента в РДК прошел День призывника.

В фойе РДК учреждения культуры и районный военкомат организовали тематические выставки.

С приветственным словом к призывникам обратилась заместитель председателя райисполкома, председатель районной призывной комиссии Людмила Кураликова: «Дорогие ребята, будущие защитники Отечества, залог процветающей отчизны заключается в ее безопасности, которая держится на Вооруженных силах Республики Беларусь. Сегодня особый день – День призывника, который стал уже традиционным в нашем районе, и посвящен он тем, кто готов выполнить свой конституционный долг во имя любви к своему Отечеству. От того, как вы будете относиться к своим воинским обязанностям, как будете постигать военные науки, будет зависеть обороноспособность нашей страны, спокойствие, мир и созидательный труд всего белорусского народа. Призывник – это звучит надежно, гордо и ответственно. Это самое базовое звено страны. Лишившись его, может рассыпаться вся цепь государственности, и тогда наша стабильность окажется под невиданной угрозой. Призывник – не просто юноша – это оплот, герой, защитник. На него надеются матери, его ждут любимые, им гордится страна».

Людмила Адамовна от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов пожелала призывникам отменного здоровья, преданной службы, верных товарищей и только мирного неба над головой. При этом она отметила, что молодые люди идут не просто служить, а учиться защищать Родину. И это испытание они должны пройти с гордо поднятой головой, чтобы ими гордились не только родители, но и все будакошелевцы.

Напутственные слова в адрес защитников Отечества прозвучали от военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковника Дениса Монита. Денис Михайлович вручил благодарственные письма родителям военнослужающих: Валентине и Владимиру Гаврилиным за достойное воспитание сына Анатолия, проходящего службу в войсковой части 5525; Татьяне Медведевой – за достойное воспитание сына Кирилла Афанасенко, военнослужащего прославленного соединения 120-й отдельной гвардейской Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова механизированной бригады имени Верховного Совета БССР; Галине Шигалевой и Геннадию Сивенкову – за достойное воспитание сына Станислава, проходящего службу в 3-й отдельной Краснознаменной бригаде Специального назначения Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

К призывникам обратились начальник 2-го радиотехнического центра 49-й радиотехнической бригады подполковник Дмитрий Гусаков и начальник отделения идеологической работы войсковой части 5525 майор Иван Кашлей. Иван Антонович вручил благодарственное письмо Наталье и Алексею Игнатенко за хорошее воспитание сына Дениса, который, следуя родительскому наказу, проявляет выдержку, инициативу, решительность при выполнении служебно-боевых задач, служит примером исполнения воинского долга.

Неожиданным и радостным событием для родителей стал приезд сына в краткосрочный отпуск. Военнослужащий Денис Игнатенко преодолел километры, чтобы лично сказать своим родителям «Спасибо!».

На честную и достойную службу призывников благословил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца аг. Рогинь и прихода храма Святого Архангела Михаила аг. Широкое иерей Александр Асадчий.

Артисты районного Дома культуры подготовили для молодых людей концертную программу, финальным номером которой стала песня с символическим названием «Вместе со своей страной».

Завершилось мероприятие общим фотографированием.

Наталья Логунова

Фото Инны Снежной