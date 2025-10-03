В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома рассказали, что территория проведения областного фестиваля «Дожинки-2025» в Лельчицах заранее обследуется специальными службами, а охранять общественный порядок в месте проведения праздника будут сотрудники органов внутренних дел Гомельщины.

На мероприятии ожидается скопление большого количества людей, поэтому будет осуществляться пропускной режим с использованием металлодетекторов.

Сотрудники ГАИ сконцентрируют внимание на обеспечении комфортных условий парковки и на безопасности дорожного движения.

При необходимости можно обратиться к сотрудникам милиции, чтобы урегулировать вопросы, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Либо позвонить по телефону 102.

Гомельщина официально