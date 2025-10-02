Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий приняли участие в заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

«В ходе заседания отмечена роль форума регионов Беларуси и России, который организовывают верхние палаты парламентов двух стран. Рассмотрены практические результаты реализации соглашений между регионами, а также обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства.

Продовольственная безопасность – одна из важнейших целей нашей государственной политики, а в условиях межгосударственной кооперации она обеспечивается на высоком уровне», – отметила сенатор.

Гомельщина официально