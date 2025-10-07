6 октября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на тему «Использование искусственного интеллекта: возможности и риски».

«Искусственный интеллект мы уже все используем в своей практической деятельности, иногда даже не подозревая этого: от автоответчика в телефоне до расписания транспорта. В нашей стране исследования в данной сфере проводятся в рамках государственных программ. Они касаются самых разных отраслей – от медицины до машиностроения. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2022 №136 на финансирование мероприятий в сфере цифрового развития направляется не менее 20% средств инновационного фонда. Решением Гомельского областного Совета депутатов от 09.02.2024 утвержден региональный комплекс мероприятий по реализации госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. В настоящее время новые технологии используются для автоматизации операций по товародвижению в организациях потребительской кооперации, создания информационно-коммуникационной инфраструктуры в организациях здравоохранения, автоматизации складского учета.

Также рассмотрен ход выполнения рекомендаций по вопросу устойчивого развития регионов на основе создания импортозамещающих и интеграционных проектов. В Гомельской области реализуется целый ряд таких проектов, которые обеспечат не только выпуск необходимой качественной импортозамещающей продукции, но и создание новых рабочих мест,» – отметила сенатор.