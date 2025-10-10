В Гомельской области в настоящее время уровень заболеваемости ОРИ не превышает многолетних значений. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря про уровень заболеваемости ОРИ в регионе в данный момент, заместитель главного врача отметила: «С сентября количество случаев острых респираторных заболеваний увеличилось. Это характерно для осеннего сезона. Связано с тем, что собираются вместе коллективы. Это как школьные коллективы, так и заканчивается отпускная кампания. И количество случаев ОРИ увеличивается».

«Однако уровень заболеваемости не превышает многолетних уровней. Эпидемические пороги на сегодня не превышены», — констатировала Ольга Тульженкова.

Она обратила внимание: в настоящий момент самое время подумать о специфической профилактике гриппа, коронавирусной инфекции. «А именно о вакцинации. В Гомельскую область уже поступила вакцина для профилактики гриппа — «Гриппол плюс», которая будет использоваться для вакцинации на безвозмездной основе», — рассказала заместитель главного врача.

«Основные категории, которые должны быть обязательно привиты, группы риска — это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями, категории населения, которые по роду своей деятельности больше рискуют заболеть, чем другие. В основном это медицинские работники, работники транспортных организаций. Также к группам риска относятся люди, которые проживают в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания», — перечислила заместитель главного врача.

По словам Ольги Тульженковой, есть возможность привиться и на платной основе — вакциной «Инфлювак тетра». «Также имеется в наличии вакцина против коронавирусной инфекции — «Конвасэл». И так как коронавирус на сегодня входит в структуру заболеваемости ОРИ и вызывает именно сезонный подъем заболеваемости чаще всего, также вакцинация актуальна», — сделала акцент она.

Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства, при отсутствии противопоказаний — в день обращения. «Основные противопоказания для вакцинации против гриппа, коронавирусной инфекции — острое заболевание в момент вакцинации. Поэтому перед любой прививкой проводится обязательно медицинский осмотр. И при отсутствии противопоказаний проводится вакцинация», — сказала заместитель главного врача.

«Подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в январе-феврале следующего года. Поэтому очень актуально подумать о вакцинации в настоящий период. Оптимальным временем для проведения прививок будет октябрь-ноябрь этого года», — добавила она.

Заместитель главного врача сделала акцент и на том, что никто не отменял неспецифические меры профилактики острых респираторных инфекций. «Если есть возможность, следует избегать мест большого скопления людей. Если вдруг человек заболел, очень актуально именно для заболевшего использовать маску, когда он идет в аптеку, или на работу вдруг, или в поликлинику. Так он минимизирует риски для других. Также необходимо максимально ограничить контакты с заболевшими», — напомнила правила безопасного поведения Ольга Тульженкова.