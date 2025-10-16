«Белинвестбанк» вновь начал выдавать кредиты на покупку автомобилей марки Belgee. Как сообщает пресс-служба банка, кредитополучатели смогут потратить привлеченные средства на модели S50, X50, X70 и X80.

Размер кредита зависит от платежеспособности клиента и модели автомобиля. Для X50 и X80 банк готов покрыть до 60 % стоимости, для X70 – до 75 %. Покупатели модели S50 могут рассчитывать на финансирование всей суммы покупки.

Предусмотрен грейс-период на 36 месяцев, в течение которого будет действовать ставка 4,99 %. По его завершении ставка вырастет до 16,45 % годовых.

В «Белинвестбанке» отметили, что если сумма кредита не превышает 50 000 рублей, оформление проходит без залога и поручителей. При более крупной сумме банк может потребовать обеспечение в виде неустойки и поручительства либо залога приобретаемого автомобиля. В случае залога потребуется оформить страхование по системе «полное КАСКО» на весь срок действия договора.

Кредитные средства перечисляются в безналичном порядке – напрямую в счет оплаты за выбранный автомобиль.

Какие еще банки предлагают льготные автокредиты

Напомним, что 18 июля 2025 года льготные кредиты на приобретение белорусско-китайских авто начал предлагать «Белгазпромбанк». Доля участия банка в покупке та же, что и у «Белинвестбанка» – до 60% для X50 и X80, до 75% для Х70 и до 100% для S50. Ставки чуть ниже – 3,99% для трехлетнего грейс-периода и 16,25% (ставка рефинансирования + 6,5 п. п.) на оставшийся срок.

«Белагропромбанк» предлагает кредит на покупку Belgee по той же ставке – 16,25%, – но ставка для грейс-периода выше – 5%. Есть бонусы для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями: банк готов возместить до 90% стоимости S50 Standard Plus, X50 Standard или X70 Comfort Plus по ставке 15,25% годовых. Ставка для грейс-периода в таком случае составит 4%.

Помимо «БЕЛДЖИ» «Белагропромбанк» предлагает кредиты для покупки Geely. Ставка та же – 16,25%. У разных моделей различаются ставка для грейс-периода и его продолжительность. Покупатели Atlas, Coolray, Okavango, Preface, Monjaro и Tugella будут платить по ставке 10% в первый год. Обладатели EX5 и E8 будут платить по ставке 9% два года. Многодетные родители при покупке Okavango могут рассчитывать на бонус по грейс-периоду – для них в первый год ставка будет составлять 9,5%.

Также льготные кредиты на Belgee предлагает «Беларусбанк». Доля участия банка в покупке та же – до 60% для X50 и X80, до 75% для Х70 и до 100% для S50. Ставки единые для всех моделей – 5,5% на грейс-период (тоже 3 года) и 16,75% на остальное время.

«Сбер Банк» предлагает оформить кредит на покупку Belgee онлайн. Китайско-белорусское авто можно приобрести по ставке 5% годовых в первые 3 года и 16,25% с 37-го месяца. Доля участия банка в покупке та же, что и у остальных.

1prof.by