Ежегодно 1 октября празднуется День пожилых людей. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей, чем они планируют заниматься в этом почтенном возрасте.

Валентина ТАТЬЯНЕНКО, жительница райцентра:

– Планирую заниматься садоводством, выращивать овощи и зелень на собственном участке, готовить домашние заготовки на зиму, наслаждаясь результатами своего труда. А главное – проводить много времени с внуками, передавая им традиции нашей семьи.

Евгения НОВИКОВА, горожанка:

– Скоро я отмечу эту замечательную дату. Значительную часть своего времени хотела бы уделить близким людям, поддерживать связь с семьей, оказывать помощь пожилым соседям и знакомым, покупая необходимые продукты питания и лекарства. Для меня важно оставаться активной частью общества и помочь окружающим.

Тамара КУЗЬМЕНКОВА, жительница г. Буда-Кошелева:

– Хочу путешествовать, открывать для себя новые горизонты. В 70 лет жизнь полна новых возможностей и впечатлений. Еще хотелось бы ходить в лес за грибами, наслаждаться природой и пением птиц. Прогулки по лесу приносят радость, помогают отвлечься от суеты и насладиться красотой природы.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора