На электронную почту сельских советов от имени «территориальных центров социальной поддержки населения» идет массовая рассылка о запланированном проведении «социальных мероприятий» ко Дню матери 14 октября. В письмах просят предоставить списки многодетных семей для последующего вручения подарочных медальонов.

Это — фейк! Например, данные письмо от имени «брестского ТЦСПН» состряпано крайне неряшливо. В нем указаны фиктивный адрес, совершенно «левый» телефон и взятые с потолка регалии.

Будьте осторожны. Перепроверяйте информацию из надежных источников.

Народный Антифейк