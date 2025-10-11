ГАИ ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Светлогорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

10 октября около 19.00 в Светлогорском районе на 72-м километре автодороги Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины водитель маршрутного такси «Мерседес» совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом, после чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».

Если кто-либо стал очевидцем данного ДТП или располагает какими-либо сведениями, милиция просит сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ УВД Гомельского облисполкома по телефону 8 (0232) 50-44-44 или по телефону 102.