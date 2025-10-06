Благодаря союзному проекту одно из белорусских предприятий сможет заместить импортные молочные смеси для детей, страдающих аллергией.
Новый гипоаллергенный продукт планируется выпускать для рынка Союзного государства, сообщил журналистам директор НИИ детского питания — филиала ФИЦ питания и биотехнологии (Россия) Сергей Симоненко.
«Мы заканчиваем грант российско-белорусский, который включает в себя разработку и производство гидролизата», — сказал специалист.
Он пояснил, что гидролизат используют в производстве молочных смесей для детей-аллергиков. Проблема аллергии сейчас очень актуальна — только в России этим страдают около миллиона детей. Им нужны низкоаллергенные продукты, которые российский и белорусский пищепромы пока не выпускают.
«Поэтому мы создали линейку продуктов низкоаллергенных, безаллергенных и технологию получения гидролизата. Планируется создать производство в ближайшее время. Строится производство на «Беллакте», — рассказал специалист.
Пока что речь идет именно о выпуске гидролизата, а на следующем этапе планируется производство низкоаллергенных и безаллергенных продуктов.
«Это рассчитано на рынок Союзного государства. И здесь есть большая перспектива», — сказал специалист.
Эксперт также обратил внимание, что предприятие «Беллакт» связывают давние связи с российскими коллегами. Производство проектировал в свое время именно НИИ детского питания.
Он добавил, что не так давно эта российская научная организация разработала заменитель грудного молока. Продукт был внедрен в производство на «Беллакте» и получил первое место на профильном конкурсе.