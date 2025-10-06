Эксперт также обратил внимание, что предприятие «Беллакт» связывают давние связи с российскими коллегами. Производство проектировал в свое время именно НИИ детского питания.

Он добавил, что не так давно эта российская научная организация разработала заменитель грудного молока. Продукт был внедрен в производство на «Беллакте» и получил первое место на профильном конкурсе.