Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я хотел бы сегодня с вами посоветоваться по ряду вопросов. Нам предстоит обсудить прежде всего вопросы глобальной международной обстановки, как она характеризуется, какое место занимает Беларусь в этой глобальной ситуации. Это во-первых. И, во-вторых, очень важный вопрос — наши отношения с Соединенными Штатами Америки», — сказал глава государства.

/Будет дополнено/.