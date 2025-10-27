На базе бизнес-центра «Гомель-Ратон» 4 ноября встретятся около 300 участников: депутаты, лидеры гражданского общества, представители органов власти, Школы регионального развития.



Форум станет площадкой для презентации опыта по вовлечению граждан в решение актуальных вопросов местного значения, проектов гражданских инициатив, практик благоустройства и развития сельских населенных пунктов.

В 2024 году в конкурсе гражданских инициатив участвовало 111 проектов, из них 25 признаны победителями. В нынешнем году было подано 55 заявок, 19 из них получил поддержку.

Источник: https://gp.by

© Правда Гомель