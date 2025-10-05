Контролирующие службы польского пункта пропуска «Кукурыки» продолжают работать на 25-40% от международных договоренностей, несмотря на рост количества выезжающих из Беларуси в Польшу грузовиков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«На тысячу увеличилась за неделю очередь выезжающих из Беларуси в Польшу грузовиков, а контролирующие службы из польского пункта пропуска «Кукурыки» продолжают работать на 25-40% от международных договоренностей», — сообщили в ГТК.

Количество зарегистрированных сейчас в пункте пропуска «Козловичи» на выезд в Польшу транспортных средств превысило 2,5 тыс.

По информации ГТК, за последние сутки польская сторона приняла 458 авто из возможных 1,2 тыс. В некоторые сутки на неделе эта цифра была не более 350, а в отдельные часы поляки и вовсе останавливали оформление прибывающих из Беларуси транспортных средств.

Очередь на выезд в Литву и Латвию в несколько раз ниже, вместе с тем сопредельные страны также работают на минимуме имеющихся возможностей. Из белорусских пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовцы за последние сутки приняли лишь 20% грузовиков. Латвийцы и вовсе оформляли в час по 1-2 транспортных средства, выезжающих из Беларуси.

Что касается въезда в Беларусь, сопредельные страны подают грузовики немного активнее, отметили в ГТК. Прибывающие транспортные средства оформляются белорусской стороной своевременно.