Литва дважды за неделю закрывала границу без предупреждения, это беспрецедентный шаг. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.





«За последнюю неделю литовская сторона дважды закрывала границу с Беларусью в обоих пунктах пропуска. 22 октября граница была закрыта по инициативе литовской стороны на 6 часов. И в эту ночь также полностью приостановили движение в пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Причем сделали они это без предупреждения — как в первый, так и во второй раз. Поэтому такие действия стали полной неожиданностью для лиц, пересекающих границу. Это принесло определенные проблемы, в том числе физическим лицам, создало дополнительные очереди. Люди не знали, что дальше делать, куда следовать. Поэтому, конечно, такие действия — вообще без предупреждения закрыть границу — беспрецедентны», — сказал Владимир Орловский.