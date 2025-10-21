Перед встречей глава района ознакомился с работой учреждений культуры. Несколько лет назад после капитального ремонта Коммунаровский Дворец культуры вновь распахнул двери для посетителей и стал местом притяжения для жителей агрогородка разных возрастов. Сегодня в современном здании располагаются сельская библиотека, Дворец культуры, филиал Уваровичской детской школы искусств, которые, взаимодействуя, обеспечивают культурное обслуживание населения и организацию его досуга.

Валентин Антонович, говоря о социально-экономическом развитии района, отметил стабильную работу всех отраслей народного хозяйства. Более подробно остановился на результатах работы в аграрном секторе, итогах уборочной кампании. Обозначил, что в части жилищного строительства возводится жилье, в том числе арендное для специалистов востребованных специальностей. В этой связи планируется строительство 60-квартирного жилого дома в аг. Коммунар, где часть квартир будет иметь статус арендного.

По мнению Валентина Ундруля, агрогородок Коммунар – перспективный населенный пункт, в котором проживает много молодежи. Неслучайно развитию его инфраструктуры уделяется должное внимание: строятся и ремонтируются социальные объекты, жилые дома, дорожное покрытие.

Глава района особое внимание уделил теме благоустройства и наведения порядка на земле, необходимости активного участия трудовых коллективов, граждан в субботниках, санитарных днях, месячниках по благоустройству, в работах на закрепленных территориях.

В ходе встречи жители Коммунара обозначили волнующие их вопросы: укладку асфальта на ряде улиц, капитальный ремонт детского сада, подачу горячего водоснабжения в дома по ул. Гомельской и Молодежной. Кроме того, жители просили рассмотреть возможность оборудования современной детской площадки, строительства еще одного жилого дома, приобретения инфокиоска РУП «Белпочта» для оплаты услуг и ряд других вопросов.

Обсуждая реализацию проектов, гражданских инициатив на территории агорогородка, жители Коммунара выступили с предложением воплотить в жизнь патриотический проект по строительству мемориального комплекса, где будет увековечена память воинов-земляков, вернувшихся с Победой и погибших в боях.

Обозначенные темы – вопросы и предложения – председатель райисполкома взял на контроль.

Наталья Логунова

Фото автора