Профессиональный праздник 29 октября отметят сотрудники Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел.

73 года назад, еще в Советском Союзе, была основана служба, главная задача которой заключалась в обеспечении личной и имущественной безопасности граждан. Сейчас на территории района с этой задачей успешно справляется коллектив Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел. Структурно отделение охраны состоит из аттестованного состава (наряда группы задержания и постовых милиционеров) и гражданского персонала (работников сторожевой охраны), разделенного на два участка. Ежедневно на охрану вверенного имущества заступают дежурить 27 работников сторожевой охраны. Ее штатная численность составляет 70 человек (42 из них – на 12-ти постах первого участка, 28 – на 6 постах второго). К слову, 5 из 6 постов второго участка находятся на территории РУП «Белоруснефть-Особино».

– В их обязанности входят: охрана вверенного имущества, осуществление пропускного режима работников предприятия, досмотр техники, обход территории. Они хорошо справляются с этой работой. Как пример, в текущем году были пресечены четыре попытки хищения имущества на охраняемом объекте. Благодаря грамотным действиям начальника участка Владимира Иванова и его подчиненных злоумышленники не смогли реализовать свои замыслы, – рассказал начальник отделения Сергей Гулевич.

К слову, Владимир Иванов из местных, родом из Особино. В охрану пришел более 14-ти лет назад. Начинал сторожем, контролером, охранником, с ноября 2023 года – начальник участка.

– Коллектив у нас сплоченный, сотрудники всегда готовы прийти друг другу на помощь. А еще мы чтим и соблюдаем традиции охраны, заложенные поколением ветеранов, – признался Владимир Викторович.

Следует отметить, что начальник участка пользуется авторитетом у личного состава и вносит значительный вклад в охрану имущества на вверенном ему участке. Это можно сказать и о его дочери Елене Цыганковой, которая работает охранником в отделении. Как и отцу, ей присущи порядочность и ответственность.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора

