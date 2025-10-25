Институт «Гомельгражданпроект» разработал концепцию модернизации, в которую включили авторскую работу памятного знака «Скорбящая мать». В апреле 2024 года на районном субботнике была собрана часть средств, которая была направлена на создание предпроектной документации.

В рамках обновления мемориала предусмотрено возведение часовни – звонницы, установка памятного знака, стелы, реконструкция существующего захоронения, благоустройство территории, устройство автомобильной парковки, площадок, тротуаров, санитарно-технического блока. Появится также архитектурная подсветка и наружное освещение. Существующая стела будет сохранена.

