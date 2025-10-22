Итоги работы за девять месяцев текущего года обсуждают на коллегии комитета по архитектуре и строительству облисполкома с участием губернатора Ивана Крупко и помощника Президента – инспектора по Гомельской области Руслана Пархамовича.

Строительным комплексом Гомельщины выполнено семь из одиннадцати доведенных показателей. За восемь месяцев 2025 года выручка приросла на 28,8%, чистая прибыль также увеличилась. Все строительные организации региона работают стабильно с увеличением уровня рентабельности.

«Многие поработали хорошо, особенно по строительству жилья – и многоквартирного, и индивидуального. Перед вами стоит задача еще более напряженно работать, чтобы достойно завершить год и выполнить в полном объеме задание по вводу жилья», – подчеркнул председатель облисполкома.

В числе вопросов коллегии также работа с кадрами и их закрепляемость, увеличение средней зарплаты по отрасли.

