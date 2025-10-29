Он будет доставлен на Гомельскую землю по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, сообщили в Гомельской епархии.

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет находиться в храме Преображения Господня в Гомеле с 31 октября до 30 ноября. С 7.00 до 19.00 храм открыт для всех желающих. Ежедневно в нем будут совершаться молебны и акафисты.

Матрона Московская, родившаяся в 1881 году в селе Себино Тульской губернии, с детства была слепой, но обладала даром прозорливости и исцеления. С юных лет к ней обращались за помощью. В 1925 году Матрона переехала в Москву, где продолжала помогать людям, предсказывать события и исцелять. Она скончалась 2 мая 1952 года. В 1999 году Матрона была канонизирована Русской православной церковью.

Источник: https://gp.by

© Правда Гомель