Как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда напомнили, что 7 ноября (пятница) — День Октябрьской революции. Эта дата в Беларуси признана официальным выходным. Таким образом, выходными днями будут 7, 8 и 9 ноября.

В соответствии с производственным календарем, у белорусов в ноябре при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, а при пятидневной — 19 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 151 час, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 157 часов.

В ведомстве также напомнили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 №92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».-0-