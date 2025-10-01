Вы недовольны работой судебного исполнителя, его решения кажутся необоснованными или он нарушает ваши права? Как обжаловать действия судебного исполнителя, рассказывает начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина:



– Закон предусматривает четкие механизмы обжалования. Согласно закону «Об исполнительном производстве» первая инстанция для обжалования постановлений, действий или бездействия судебного исполнителя – его прямое руководство. Гражданину необходимо подать жалобу руководителю того районного или городского отдела принудительного исполнения, в котором состоит данный судебный исполнитель. Начальник местного подразделения проведет проверку и даст оценку работе своего сотрудника.

Если ответ, полученный от начальника отдела, не устроил, заявитель вправе обратиться с жалобой непосредственно в суд. Именно он является независимой и ключевой инстанцией в разрешении таких споров. Когда претензии возникают не к рядовому исполнителю, а к самому руководителю отдела, можно обратиться с жалобой к начальнику управления принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома. Здесь также сохраняется право на судебную защиту: если решение областного управления не удовлетворило заявителя, его можно обжаловать в суде.

Описанный алгоритм – гарантия прав граждан, позволяющая контролировать работу органов принудительного исполнения и добиваться исполнения судебных решений.

По материалам ОПИ Буда-Кошелевского района подготовила Татьяна Титоренко