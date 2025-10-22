Как отличить фейковый штраф за нарушение правил дорожного движения, напомнил начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание на то, что Госавтоинспекция никогда не направляет информацию о привлечении к ответственности с указанием штрафа через мессенджеры Viber или Telegram. Для этого используется только мобильная связь и СМС-сообщения. «При этом не указывается никакая сумма штрафа — это исключено. И не указывается порядок его оплаты», — отметил Виктор Ротченков.

В случае получения СМС со штрафом любой гражданин Республики Беларусь может зайти на сайт МВД, зарегистрироваться и в своем личном кабинете посмотреть информацию об этом штрафе. «Также портал «Е-паслуга» позволяет зарегистрироваться и просмотреть информацию о привлечении ко всей административной ответственности, не только по Госавтоинспекции. Все эти данные можно увидеть на этом же портале», — рассказал начальник.