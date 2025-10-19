Как рассчитывают больничный мамам после декрета и молодым специалистам, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

При расчете больничного молодому работнику, который устроился на работу и вскоре заболел, учитывается его фактический заработок, если он был.

В том случае, если среднедневной заработок для расчета больничного получится очень маленький, за основу будет взят размер минимальной заработной платы.

Для мам, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, вышли на работу, отработали меньше месяца и ушли на больничный, в расчет берется фактический заработок или минимальная зарплата. Из расчетного периода отпуск по уходу за ребенком исключается.

В Минтруда отметили, что, как правило, среднедневной заработок будет высокий. Но если нет, то примется расчет из минимальной заработной платы.