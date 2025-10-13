Как в Беларуси поддерживают семьи при рождении и воспитании детей, рассказала журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, передает корреспондент БЕЛТА.





Юлия Бердникова подчеркнула, что в Беларуси стремление государства сохранять семейные ценности в их традиционном варианте, не допуская разрушения фундаментальных основ белорусского общества, закреплено и в Конституции. «Материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Социальная ориентированность — особенность нашего государства. Счастливая семья, счастливое детство являются одними из приоритетов текущей пятилетки социально-экономического развития Беларуси», — сказала она.

Замминистра отметила, что сегодня в стране реализуется целый комплекс мер для поддержки семей при рождении и воспитании детей. «Социальная защита семьи, материнства и отцовства обеспечивается через предоставление государственных пособий при рождении и воспитании детей, семейного капитала при рождении третьего и последующего ребенка, адресной социальной помощи и социальных услуг, гарантии в сфере труда, пенсионного обеспечения, жилищно-кредитных отношений и в иных сферах жизнедеятельности семьи. Обеспечивается выплата государственных пособий и поддержание размеров их покупательской способности», — поделилась Юлия Бердникова.

На финансирование системы пособий в текущем году предусмотрено Br3,7 млрд. «Из них почти Br2 млрд на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 лет», — сказала Юлия Бердникова и добавила, что в Беларуси каждый пятый ребенок получает пособия.

Замминистра напомнила, что размер единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка составляет 10 бюджетов прожиточного минимума. С 1 августа это около Br5 тыс. рублей. На второго ребенка выплаты увеличиваются до 14 бюджетов прожиточного минимума, и это уже около Br7 тыс. рублей.

«Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выше минимальной заработной платы и увязан с ростом средней заработной платы республики. На первого ребенка он составляет 35% от средней заработной платы, это в эквиваленте порядка Br930. На второго и последующих детей размеры выплат увеличиваются до 40% от средней заработной платы, это более Br1 тыс. в месяц, на ребенка-инвалида — Br1,2 тыс. При воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, выплачиваются два пособия — на ребенка до 3 лет и на ребенка от 3 до 18 лет. В совокупности средний размер двух этих пособий составит Br1,3 тыс.», — рассказала Юлия Бердникова.

В то же время при рождении в семье двоих и более детей одновременно дополнительно предоставляется единовременная выплата в размере двух бюджетов прожиточного минимума на каждого ребенка, что составляет порядка Br975. А также бесплатно предоставляется питание детям до двух лет и услуги няни до достижения детьми возраста трех лет.

Реализуется в республике программа «Семейный капитал» при рождении и усыновлении третьего и последующего ребенка, которая по решению главы государства с 1 января текущего года продлена еще на 5 лет и будет действовать до 31 декабря 2029 года. «В 2025 году размер семейного капитала составит Br33 275. На его финансирование предусмотрено Br360 млн в текущем году», — сказала замминистра.

Она отметила, что за 10 лет реализации этой программы семейный капитал получили около 150 тыс. семей. «Отмечу, что всем семьям, которые имеют на него право, семейный капитал назначен. По состоянию на 1 октября текущего года принято более 96 тыс. решений о досрочном распоряжении семейным капиталом: 77% решений — на улучшение жилищных условий семьи при покупке либо строительстве жилья, погашении кредитных займов, выданных на жилье, 14% — на получение образования, на медицинские услуги — 9%», — рассказала Юлия Бердникова.

С 14 по 21 октября 2025 года в Беларуси пройдет масштабная Неделя родительской любви, приуроченная к Дню матери (14 октября) и Дню отца (21 октября). Министерство труда и социальной защиты разработало обширную программу, включающую сотни мероприятий по всей стране. В нее войдут официальные форумы и концерты, семейные марафоны в социальных сетях, а также дни открытых дверей в музеях.