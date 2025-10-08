С сентября количество случаев острых респираторных заболеваний увеличилось, что характерно для осеннего сезона. Уровень заболеваемости не превышает многолетних уровней, эпидемические пороги не превышены.

В январе-феврале 2026 года прогнозируется подъем заболеваемости гриппом, поэтому актуально задуматься о вакцинации уже сейчас. Оптимальное время для ее проведения – октябрь-ноябрь этого года.

В Гомельскую область поступили вакцины для профилактики гриппа и коронавируса на безвозмездной и платной основе. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.

Не стоит пренебрегать и мерами предосторожности: избегать мест большого скопления людей, использовать защитные маски, максимально ограничить контакты с заболевшими.

Гомельщина официально