Что нового появилось в правилах нахождения в зоне повышенной опасности железнодорожных путей, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура, исходя из необходимости обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, потребовала нормативного урегулирования «Минтрансом» порядка выпаса вблизи железнодорожных путей сельскохозяйственных животных и их прогона через такие пути, а для предупреждения травмирования граждан на объектах ж/д инфраструктуры — дополнительные изменения в правила проезда и перехода через пути и нахождения в зонах повышенной опасности на объектах ж/д инфраструктуры.

Очевидно, что бесконтрольное нахождение животных в зонах повышенной опасности железной дороги приводило к их гибели и срыву с графика движения поездов, причинению вреда. К примеру, КУСХП «Улльский» на расстоянии около 1 км от железнодорожных путей на перегоне Оболь — Глушанино Витебской области в мае 2025 года осуществлялся выпас стада из 178 коров. Отсутствие контроля за животными привело к их выходу на железнодорожные пути, применению экстренного торможения двумя поездами межрегиональных линий и гибели 16 сельскохозяйственных животных.

Итогом рассмотрения этого и других предложений Генпрокуратуры стало издание транспортным ведомством постановления, которым актуализированы правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути. Теперь на законодательном уровне даны определения термина «сельскохозяйственные животные». Установлен запрет на их выпас в полосе отвода железной дороги. На расстоянии ближе 300 м от ж/д путей выпас должен осуществляться на привязи или в загонах, а на расстоянии от 300 м до 2 км — под постоянным надзором лиц, пасущих сельхозживотных. Исключение — места загонной пастьбы с помощью электрического ограждения. Изложены действия и при прогоне этой категории животных через железнодорожные пути.

Кроме того, для предупреждения травмирования граждан на объектах ж/д инфраструктуры определены условия размещения знаков информационной безопасности, ужесточены требования к проезду и переходу через железнодорожные пути. В частности, при переходе через пути по железнодорожным пешеходным переходам следует держать сопровождаемых детей, не достигших 14-летнего возраста, за руку или на руках при перевозке их без использования детской коляски.

Гражданам при пересечении железнодорожных путей запрещено пересекать их при работающем световом сигнале красного цвета устройства автоматической сигнализации о приближении поезда (при наличии такого устройства), а также если к железнодорожному пешеходному переходу в пределах видимости приближается транспортное средство железнодорожного транспорта, передвигаться на мотоблоках, мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, а также с использованием средств персональной мобильности (за исключением инвалидных колясок), а также пользоваться мобильными телефонами, наушниками (кроме слуховых аппаратов), планшетными компьютерами и иными электронными устройствами.

При нахождении в зонах повышенной опасности нельзя устанавливать на путях железнодорожные тормозные башмаки и устройства принудительного схода железнодорожного подвижного состава, проникать в производственные помещения и на огражденную территорию объектов инфраструктуры, которые не предназначены для обслуживания потребителей, наносить надписи и наклейки, загрязнять транспортные средства железнодорожного транспорта.

Кроме того, запрещено осуществлять самовольный проезд в грузовом поезде, проезд на подножке, автосцепном устройстве, переходной площадке, крыше, ином конструкционном элементе железнодорожного транспорта, в том числе в кабине управления таким транспортом, пользоваться наушниками (кроме слуховых аппаратов) на пассажирской платформе, оставлять без присмотра и контроля сопровождаемых детей, не достигших 14-летнего возраста, прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней. Также нельзя использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками, осуществлять движение по полосе отвода с использованием средств передвижения и транспортных средств, не применяемых для обслуживания объектов инфраструктуры.

Вышеперечисленные и иные изменения, направленные на безаварийную работу железной дороги и предупреждение травматических случаев с гражданами, вступили в силу в сентябре 2025 года.