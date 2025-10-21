Какие шины считаются зимними по новым ПДД, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В Беларуси при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Это требование не касается грузовых автомобилей свыше 3,5 т, а также автобусов свыше 5 т.

Зимние шины — это шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака: знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, один из знаков «M+S», «M&S», «MS».

«Если на маркировке нанесены оба знака, такие шины считаются зимними, в том числе при наличии любых дополнительных обозначений (+ All Season; Road+Winter (R+W); Any Weather и др.). Во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм», — пояснили в ГАИ.