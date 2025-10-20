В Беларуси продолжается Неделя родительской любви, которая объединила два важных семейных праздника – День матери и День отца. В нашей стране активно поддерживают материнство и детство: для мам предусмотрены различные бонусы и льготы в трудовом и налоговом законодательстве. Поддержку государство оказывает и отцам, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве подчеркнули, что большинство гарантий, которые предусмотрены для женщин в связи с рождением и воспитанием детей, распространяются и на отцов. В частности, с 1990-х годов папы получили право наравне с мамами уходить в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. А с 2020 года отцы при рождении ребенка могут воспользоваться кратковременным отпуском, чтобы в первые недели после появления малыша в семье поддержать супругу.

Кроме того, как и мамы, папы вправе выбрать трудовой отпуск в летнее время в том случае, когда в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет.

К тому же многодетные родители, а также отец и мать, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, имеют право на дополнительный выходной день (такой бонус по договоренности супругов получает лишь один из родителей). Причем у родителей есть выбор: работать с сокращением рабочего дня на час с сохранением зарплаты либо взять один свободный от работы день в неделю.

На законодательном уровне также закреплено право матери или отца, воспитывающих двоих детей до 16 лет, на один дополнительный выходной в месяц.

Более того, в 2025 году государство усилило поддержку отцов детей-инвалидов. Теперь папы, которые воспитывали ребенка с инвалидностью без участия матери, вправе досрочно уйти на пенсию по возрасту. Раньше такой льготой отцы могли воспользоваться лишь в том случае, когда мама ребенка отказалась от своего права на досрочную пенсию в пользу папы либо умерла и не успела получить льготу.

В Минтруда и соцзащиты уточнили, что досрочную пенсию вместо матери отцу назначат, когда глава семьи достигнет 58 лет и подтвердит факт воспитания ребенка‑инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия. Кроме того, важно иметь не менее 25 лет стажа работы, из которых 5 лет уплачивались обязательные страховые взносы в ФСЗН.

