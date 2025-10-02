Какой будет погода в первые выходные октября, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Октябрь, стремительно набравший обороты и охладивший атмосферу над Беларусью до ноябрьских отметок, немного сбавит темпы, постепенно повышая градус и количество небесной влаги. В ближайшие сутки (3 октября) погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной и влажной воздушной массе. Поэтому существенных осадков в стране не прогнозируется, лишь ночью местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди. В ночные часы при малооблачной погоде во многих районах страны ожидаются заморозки от нуля до минус 2. На остальной территории минимальные значения температуры воздуха ночью составят 1-5 градусов тепла. Днем будет 7-13 градусов выше нуля. 4 октября (суббота) в неустойчивом воздухе местами будут отмечаться небольшие дожди. Вместе с тем в результате поступления умеренной воздушной массы температурный фон станет немного повышаться. Если в ночные часы при условии прояснений еще сохранится вероятность заморозков, то днем воздух прогреется до плюс 9-15, по юго-востоку — до плюс 17. В дальнейшем (5-8 октября) через территорию нашей страны начнут смещаться атмосферные фронты, которые обусловят дожди различной интенсивности в большинстве районов. При этом температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма первой декады октября 8,1-10,5 градусов). Ночные минимумы окажутся в пределах от 2-3 до 9-10 градусов тепла. Дневные максимумы будут колебаться от 8-9 до 15-16 градусов выше нуля. При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 октября, без существенных осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ночью во многих районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, местами минимальная температура воздуха составит 1-5 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13.

В субботу, 4 октября, местами по стране пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, при прояснениях ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов. Днем будет 9-15, по юго-востоку — до плюс 17.

В воскресенье, 5 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будет 2-9 градусов выше нуля, днем — 8-14, по юго-востоку — до плюс 16.

В понедельник, 6 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем — плюс 9-15.

Во вторник, 7 октября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью — 2-9 градусов тепла, днем — плюс 9-16.

В среду, 8 октября, местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла, днем — плюс 9-16.