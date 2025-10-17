Какую поддержку государство оказывает отцам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Большинство гарантий и льгот в сфере трудового, налогового законодательства, предусмотренных для матерей в связи с рождением и воспитанием детей, распространяются и на отцов. Так, с 1990-х годов отцам предоставлено право находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. В 2020 году для отцов появился кратковременный отпуск при рождении ребенка.

Как и у матерей, у отцов имеется право выбора трудового отпуска в летнее время — при воспитании в семье ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Кроме того, либо мать, либо отец, воспитывающие двоих детей до 16 лет, могут воспользоваться правом на один дополнительный выходной в месяц.

Одному из многодельных родителей, либо родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предоставлено право на дополнительный выходной день в неделю (предоставляется одному из родителей — по усмотрению семьи). Появился выбор — либо сократить на час рабочий день с сохранением заработной платы, либо взять свободный от работы день.

Также с 2025 года поддержка усилена в отношении отцов детей-инвалидов. Им предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту, если они воспитали ребенка без матери. Раньше подобная пенсия отцу назначалась, только если мать ребенка получила право на эту пенсию и отказалась от нее в пользу отца (либо не успела воспользоваться своим правом из-за смерти). Досрочную пенсию вместо матери отцу назначат, когда он достигнет 58 лет и подтвердит факт воспитания ребенка-инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия, а также стаж работы не менее 25 лет (при этом на протяжении не менее 5 лет — с уплатой страховых взносов).