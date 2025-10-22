Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 23 октября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

23 октября будут проводить срочные технологические работы по обновлению модулей на аппаратно-программном комплексе центра.

С 03.20 до 06.30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.