Так, картофель принимают по 0,5-0,7 рубля за килограмм, томаты — по 2-3,5 за килограмм, капусту — по 0,4-0,7 рубля за килограмм, свеклу — по 0,5-0,8 рубля за килограмм.

Килограмм моркови принимают по 0,6-0,9 рубля, лука — по 0,7-1,1, чеснока — по 6-8,5, грибы (опята, маслята, грузди и другие) – по 1,5-5.

Что касается клюквы, то килограмм этой дикорастущей ягоды готовы принять по 7,5-11 рублей. Яблоки берут по 2,5-3,5, а для промышленной переработки цены будут несколько ниже — по 0,3-0,4 за килограмм. sputnik.by