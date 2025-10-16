Закупочные цены на продукцию устанавливаются исходя из конъюнктуры рынка, качества продукции, сорта и размера.
Белкоопсоюз продолжает закупать для заготовительных организаций сельскохозяйственную и дикорастущую продукцию, сообщил начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности организации Алексей Сиротин.
Так, по последним данным, уже закуплено картофеля 9,8 тыс. тонн, в том числе у населения чуть менее половины — 4,4 тыс. тонн. Яблок приобретено 11,9 тыс. тонн и большинство из них — 10,5 тыс. тонн — у населения. Огурцов закуплено 3,6 тыс. тонн ( 2,6 тыс.), томатов — 2,6 тыс. тонн (1,8 тыс.), капусты — 5,6 тыс. тонн (4,8 тыс.), зерна — 23,9 тыс. тонн, белорусских арбузов — 197 тонн, плодов косточковых — 70 тонн, грибов — 23,5 тонн, брусники и клюквы — 86,3 тонн.
«Закупочные цены на продукцию устанавливаются исходя из конъюнктуры рынка, качества продукции, сорта, размера, рынков сбыта и дальнейших направлений использования, а также других факторов», — пояснил Сиротин, его слова приводит БелТА.
Так, картофель принимают по 0,5-0,7 рубля за килограмм, томаты — по 2-3,5 за килограмм, капусту — по 0,4-0,7 рубля за килограмм, свеклу — по 0,5-0,8 рубля за килограмм.
Килограмм моркови принимают по 0,6-0,9 рубля, лука — по 0,7-1,1, чеснока — по 6-8,5, грибы (опята, маслята, грузди и другие) – по 1,5-5.
Что касается клюквы, то килограмм этой дикорастущей ягоды готовы принять по 7,5-11 рублей. Яблоки берут по 2,5-3,5, а для промышленной переработки цены будут несколько ниже — по 0,3-0,4 за килограмм.