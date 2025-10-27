Комитетом госконтроля Гомельской области установлено, что из-за отсутствия должного контроля со стороны заказчика при строительстве двух многоквартирных жилых домов в г. Калинковичи подрядчики необоснованно включали в расчетные документы фактически невыполненные работы, непонесенные затраты и неиспользованные материалы.

Например, по одному из домов в акты выполненных работ был включен завышенный в 4,4 раза расход гидроизоляционной мастики, в 2,3 раза – праймера битумно-полимерного, превышающее на 13 км расстояние доставки 1,4 тыс. т песка, по другому – подрядчику были оплачены фактически непонесенные им затраты по оштукатуриванию части стен и перегородок, а также материалы, которые по данным бухучета у него отсутствовали.

В целом сумма выявленных областным КГК завышений стоимости работ и затрат составила более 120 тыс. руб.

По результатам контроля более 31 тыс. руб. необоснованно полученных средств возвращено в бюджет, 77 тыс. руб. – банкам, 21 тыс. руб. – гражданам.»