КГК проверил организацию, уполномоченную контролировать размещение наружной рекламы.

Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе проверки организации, уполномоченной контролировать размещение средств наружной рекламы, выявил недополучение в бюджет более 150 тыс. руб.

Также выявлены факты неоказания рекламораспространителям платных услуг по обследованию их рекламных конструкций в общей сумме 11 тыс. руб., завышение стоимости услуг по административным процедурам из-за двойного включения в их стоимость оплаты труда администрации — экономически необоснованные затраты составили более 110 тыс. руб.

По результатам проверки в бюджет перечислено 265 тыс. руб., виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для правовой оценки. В целях профилактики правонарушений в деятельности аналогичных организаций информированы местные органы власти.

Председатель Комитета А.А. Игликов