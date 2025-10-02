Поздравить педагогов и учащихся приехал председатель облисполкома Иван Крупко.

«Педагоги формируют личность, учат верить в свои силы, любить Родину. Спасибо вам за это! Для того, чтобы работа учителей и занятия детей были комфортными, мы строим новые учреждения образования, модернизируем существующие объекты. Гимназия славится музыкальным профилем, а юные таланты прославляют область на республиканских и международных хореографических конкурсах. Поэтому приняли решение вдохнуть в это здание новую жизнь. За детьми будущее! Уверен, что уютные залы и профессиональные педагоги дадут возможность раскрыться новым талантам, развивать творческие способности ребят».

