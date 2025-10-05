В юго-восточном регионе Беларуси работает более 500 учреждений общего среднего образования, работают более 16 тысяч учителей. На одного педагога приходится 10 учеников.

Портрет среднестатистического учителя выглядит так: это женщина с высшим образованием и стажем работы более 15 лет, имеет высшую или первую квалификационную категорию.

Топ-5 учителей-предметников – иностранные языки (18,3%), математика (11,1%), физическая культура (10,7%), русский язык и литература (10,6%), белорусский язык и литература (10,4%).

