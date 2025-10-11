Белорусов предупредили о грядущем похолодании. Синоптики уверяют, что при климатической норме от 5,9 до 8,4 °C тепла в середине октября температурный фон существенно понизится и окажется на 1-4 °C ниже средних многолетних значений.



Суббота, 11 октября

В белорусской столице субботний день выдастся пасмурным, с северо-западным ветром, порывы которого достигнут 8 м/с. Днем воздух прогреется до 11 °C со знаком плюс, ночью ожидается всего 6 °C тепла.

Пасмурно будет и в Бресте, но в дневные часы столбики термометров приблизятся к отметке +13 °C, с наступлением темноты опустятся до 9 °C тепла. В регионе также ожидается усиление ветра до 8 м/с, он будет юго-западного направления.

На Гродненщине небо тоже будет хмуриться, но днем обещают до +14 °C, ночью – не более +7 °C. Ожидается западный ветер с порывами до 9 м/с.

Дожди накроют Витебскую область, будет ветрено – с западного направления ожидаются порывы до 8 м/с. Днем воздух прогреется до +10 °C, в темное время суток – лишь 5 °C тепла.

На Могилевщину дожди придут к вечеру, днем будет переменная облачность и до +12 °C, ночью – около 7 °C тепла. Прогнозируют ветер северо-западного направления до 7 м/с.

Пасмурной будет суббота в Гомельской области – с дождем и северо-западным ветром до 8 м/с. Дневной максимум составит +12 °C, в темное время суток – не выше 8 °C тепла.

Воскресенье, 12 октября

В Минск воскресный день придет с дождями и усилением юго-западного ветра до 13 м/с. Днем ожидается до +12 °C, в ночное время – не выше 5 °C тепла.

Пасмурным будет этот день и в Бресте. Регион накроют дожди, а порывы ветра с запада усилятся до 10 м/с. В дневные часы максимальные температурные значения составят +13 °C, ночью похолодает до 3 °C со знаком плюс.

Жителям Гродненской области погода также готовит неприятный сюрприз: небо затянут облака, заморосит дождь, ветер западного направления усилится до 13 м/с. В регионе ожидают довольно теплый день – до +13 °C, но холодную ночь – лишь 4 °C тепла.

По-настоящему осенняя погода установится на севере страны. В Витебской области прогнозируют дожди и юго-западный ветер до 10 м/с. Погреться днем не удастся, поскольку температурный фон в дневные часы едва достигнет 8 °C тепла, ночью будет еще холоднее – около 4 °C со знаком плюс.

Заморосит и на Могилевщине. Дождь будет сопровождаться юго-западным ветром с порывами до 10 м/с. Дневная температура составит около +10 °C, с наступлением темноты столбики термометров опустятся до 5 °C тепла.

Дожди и юго-западный ветер силой до 10 м/с обещают в Гомельской области. Однако днем обещают до +13 °C, в ночное время – лишь 5 °C тепла.

На старте новой рабочей недели

Неустойчивая погода с осадками сохранится в первой половине новой рабочей недели – с 13 по 15 октября.

В понедельник, 13 октября, дожди пройдут на большей части территории республики, не исключен и мокрый снег. При колебаниях температурного фона ночью и утром местами по стране прогнозируют слабый гололед и туман. При прояснениях существует большая вероятность заморозков от 0 до 2 °C со знаком минус.

В Минске, Гомеле и Могилеве днем будет около 8 °C тепла, ночью – до +3 °C. Еще более прохладную погоду обещают в Витебске – не выше +6 °C днем и около 2 °C ночью. Теплее всего ожидается в Бресте и Гродно: дневной прогрев составит +11 °C, в ночное время – до 6 °C со знаком плюс. Первый рабочий день будет не только дождливым, но и довольно ветреным – прогнозируют усиление порывов до 11 м/с.

1prof.by