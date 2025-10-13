Родилась в 1990 году в д. Пенчин Буда-Кошелевского района. Окончила Гомельский техникум железнодорожного транспорта, Белорусский государственный университет транспорта.

С 2009-го по 2019 год работала бухгалтером, секретарем открытого акционерного общества «Экспериментальная база «Пенчин», директором Пенчинского сельского дома культуры, главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома.

В период времени с 2020-го по 2024 год – заведующий филиалом «Пенчинский сельский дом культуры» ГУК «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры», методист отдела методической работы Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома.

С февраля 2024-го – специалист по обеспечению основной деятельности сектора культуры Буда-Кошелевского райисполкома.

7 октября 2025 года назначена директором Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры.