«Изложенная Президентом Беларуси Александром Лукашенко позиция предельно ясна: нельзя строить свою безопасность за счет других государств», — Ксения Пантюхова о выступлении Президента Беларуси Александра Лукашенко на III Минской конференции по евразийской безопасности.

«У такого подхода не просто хромает логика, подобная геополитическая стратегия чревата ухудшением или полным разрывом отношений со странами-партнерами, действующими и потенциальными. В целом политика гегемонии и создания буферных стран для защиты метрополии в сегодняшнем мире обречена на провал. Уже сегодня мы видим дисбаланс сил на международной арене, попытки деления государств на угодных и неугодных.

Вместе с тем надеяться, что миролюбивая страна никогда не будет втянута в вооруженный конфликт тоже недопустимо. Необходимо укреплять собственные вооруженные силы, поддерживать их боеспособность, внедрять новые технологии и виды вооружений. Подчеркну, защитных вооружений. Когда армия страны всегда готова и начеку – это не проявление агрессии, это разумная дальновидность.

Белорусы – миролюбивая нация, уверена, мы никогда не нападем первыми. Но мы готовы дать отпор любой агрессии, от кого бы она ни исходила.

Важно, что в ходе конференции были озвучены вполне четкие и конкретные способы снятия геополитической напряженности. Это сворачивание санкций, отмена экономических блокад одних государств другими, совместная борьба с миграционным кризисом и другие шаги. В любом случае, нужны реальные переговоры. Только конструктивный диалог лидеров государств прекратит наращивание вооружений и приблизит нас к долгожданному миру на планете».

