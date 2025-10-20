Куда направят средства, заработанные на республиканском субботнике минчанами, рассказал журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Евсеев отметил, что согласно постановлению Совета Министров №570 определен порядок и механизм проведения субботника. «50% денежных средств будет направлено со счетов администрации районов в Министерство финансов, а затем перечислено в Министерство культуры для освоения площадки тематической экспозиции Национального исторического музея», — рассказал он.

Оставшиеся 50%, как отметил председатель, будут направлены в Мингорисполком и использованы для экспозиционной площадки в мемориальном комплексе «Тростенец».

Он пояснил, что администрациям даны поручения по организации рабочих групп, которые будут заниматься субботниками. «В рамках субботников будет наведен порядок на придомовых территориях, на производственных площадках, а также в национальных культурных парковых зонах и всевозможных мемориальных сооружениях. Даны поручения соответствующим службам — отделу городского хозяйства, а также «Минскзеленстрой» и «Горремавтодор» которые будут участвовать в организации этой деятельности. Субботник поручено организовать 25 числа», — отметил он.

Кроме того, в день субботника будет изменен график движения городского наземного транспорта и метрополитена. «С утра до обеда работа будет организована в режиме рабочего дня для того, чтобы люди могли комфортно добраться до своих рабочих мест, а также в парки и другие общественные территории», — сказал Александр Евсеев.