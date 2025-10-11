Что показали миру выборы в Молдове

Парламентские выборы в Молдове запомнятся прежде всего не минимальной победой правящей партии «Действие и солидарность», созданной действующей президенткой Майей Санду и набравшей лишь на толику больше 50 процентов голосов, а многочисленными скандалами, которые сопровождали голосование и подсчет голосов. Удивительное дело: расстановку сил изменили не жители страны, а… диаспора. «Цирк да и только». И это самое нейтральное, что говорят эксперты. Другие, впрочем, не церемонятся и заявляют о том, что политика Кишинева (читай: коллективного Запада) может и вовсе привести к потере государственности, а саму Молдову называют не иначе как «разменной монетой в играх больших государств». Разбираемся, что происходит.

Такие разные Молдовы



Комментируя результаты выборов, декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексей Беляев делает первый акцент: молдавское общество разорвано, этот разрыв существует уже давно. Стоящие у власти проевропейские силы, возглавляемые президентом Майей Санду, по его словам, настоящей популярностью не пользуются: их поддержка едва достигла уровня 50 процентов, причем политику во многом определяют именно живущие за рубежом. В общем, те, кому до Молдовы в прямом смысле этого слова далеко.

— Есть две Молдовы: Молдова внутри самой страны, а еще есть и диаспора, — напоминает политолог. — Численность ее, по разнымподсчетам, составляет от 900 тысяч до полутора миллионов человек. И значительная часть этой диаспоры сегодня проживает в Европе. Это люди, которые имеют двойные паспорта. Мы были свидетелями того, что люди, фактически не живущие на территории нынешней Молдовы, а проживающие за границей и имеющие там доход (и не планирующие возвращаться), благодаря электоральным играм обеспечили победу проевропейским силам. Такое положение дел не сулит самим жителям Молдовы ничего хорошего. В Молдове больше третинаселения проживает за чертой бедности. Люди живут на сумму меньше прожиточного минимума. Это достижение Майи Санду и ее правительства за последниенескольколет. Сегодня Молдова — одна из беднейших стран Европы. Не могу сказать, что самая бедная, поскольку это звание принадлежит Украине. Молдова — на втором почетном месте по бедности. Она является самым бедным государством на континенте, где не ведется военных действий. Если тяжелое экономическое положение Украины можно объяснить войной, то в Молдове, где боевых действий нет, население тем не менее живет в крайней нужде и нищете. Все, чем гордилась эта страна, чем она когда-то была в рамках Советского Союза и потом еще на пространстве СНГ, пропало. Это была производительница сельскохозяйственной продукции. Благодаря имеющимся соглашениям, которые снижали значительно пошлины, страна могла поставлять на открывающиеся большие рынки свои фрукты и овощи, известное молдавское вино.

Но сегодня ни молдавское вино, ни молдавские овощи и фрукты европейцам не нужны.

Майя Санду вообще является гражданкой Румынии. Да как это может быть, чтобы во главе государства стоял президент с двойным гражданством?! Более того, она поддерживает унионистов, которые выступают за объединение Молдовы с Румынией. Она ввела запрет на использование молдавского языка. Его там уже нет. Они утверждают, что являются румынами, и говорят на румынском. То есть постепенно происходит румынизация Молдовы. Все идет к тому, что суверенитет Молдовы может быть утрачен, что приведет к объединению страны с Румынией.

СКАЗАНО



Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Самое большее, что меня в ужас даже привело, — это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, — люди неглупые. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе. — Прим. ред.), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину… Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное.

На встрече с председателем Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном, 12 июля 2025 года

Центр геополитики



Говоря о выборах в Молдове, аналитики как один используют еще одно слово— «политтехнологии». Проводят параллели: схема с диаспорами, например, была отработана в Польше. Почему эта страна настолько интересна для коллективного Запада? Да хотя бы потому, что она соседствует с Украиной, может стать важной логистической точкой для поставки туда вооружения.

— Выборы в Молдове представляют собой удачно реализованный сценарий продвижения Евросоюзом своих интересов, — добавляет заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопаснос ти Руслан Косыгин. — В том числе на территории, которая входит в сферу интересов Российской Федерации. Речь о Приднестровье и наличии там соответствующих складов с боеприпасами. И здесь мы видим удачно реализованный проект приведения к власти Майи Санду, которая стала президентом диаспоры. К сожалению, удалось им реализовать этот сценарий и на парламентских выборах. Причем мы видим, сколько там было нарушений, начиная с выкашивания оппозиции и заканчивая процессом голосования, например с распределением избирательных участков, когда из 300 тысяч молдаван в Российской Федерации могли проголосовать далеко не все. Два участка в Москве, 10 тысяч бюллетеней… На территории европейских государств тем временем был 301 участок.

Объективно мы видим, что Молдова находится на ручном управлении и что из нее готовится очередной проект «анти-Россия» — плацдарм для продвижения интересов Запада против Российской Федерации.

Урок для остальных



О ситуации в Молдове председатель Национальной телерадиокомпании Иван Эйсмонт говорит в связке с тем, что нынче с выборами на Западе происходит в принципе. Его позиция: ничего нового. Эти выборы, подчеркивает он, ничем не отличаются от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, Германии, Франции или Румынии:

— Запад учит нас жизни с улыбкойна лице,покаихне клюнет жареный петух. Как только над ними нависнет угроза потери гегемонии на планете, мы увидим, что такое по-настоящему самая отъявленная диктатура. Они — фашиствующие демократы. Не чураются ничего. Ни нападения на суверенные государства путем бомбардировки, ни убийства политических лидеров и активистов. Напомню о том, что президент Соединенных Штатов — оплота демократии — официально заявил, что выборы в США фальсифицировались. То есть не в Беларуси, не в России, а в США.

Кроме того, в ФРГ была фактически устранена «Альтернатива для Германии», мы знаем, что происходит с Марин Ле Пен во Франции. Видим, что творится в Румынии… На глазах разыграли цирк в Молдове. Друг за другом повторяют про демократию и про то, что Молдова сохранила свой европейский путь, а значит, будет свободной. С другой стороны, именно благодаря такому понимаешь, с кем имеешь дело.

Тактика на упреждение



Впрочем, оценить ситуацию можно и с другой стороны. Пусть оппозиция в совокупности и набрала примерно такой же процент голосов, как партия Майи Санду, действует она разобщенно и раздробленно, и именно за счет этого действующая власть кладет ее на лопатки. Отсюда эксперты делают главный вывод: отдавать власть либералам ни в коем случае было нельзя.

— Что касается оппозиционных деятелей… Они сейчас собирают митинги, обещают отстоять своюпобеду, которую у них украли, — заключает заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь, политолог Вадим Елфимов. — Тут вспоминаются слова создателя и первого директора ЦРУ Аллена Даллеса, который учил: «Когда сговор подписан, осуществлен и вступил в действие, тут уж можно говорить и кричать все что угодно, но поделать уже ничего нельзя».

Вот такая упреждающая тактика — залог успеха всех заговорщиков мира. Пока добрые люди хлопают ушами, злые действуют… И потом поделать уже ничего нельзя. И демократия превращается в «систему ниппель» — туда можно, обратно нельзя! В прошлый раз оппозиция клюнула на фокус. Да, она сказала, что не верит ему, но ведь затем и не сделала ничего… Имею в виду прошлогодние президентские «выборы», которые точно так же были «устроены». Признав их, оппозиция лишилась шанса на нормальные парламентские выборы. Что будет дальше? Этот вопрос остается открытым.

Такая «демократия» нам не нужна

Валентина ЖУКОВА, управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»- ОАО:

– От политиков Западной Европы нередко слышны упреки в адрес руководства нашей республики в диктатуре. Но давайте сравним экономическую ситуацию в «диктаторской» Беларуси и в «демократически процветающей» Молдове. По итогам августа белорусская экономика выросла на 3,5 процента. Наблюдается рост в розничном товарообороте, строительстве, привлечении инвестиций, других направлениях. А в Молдове экономика показала «минус» в первом квартале, во втором приросла на один процент и все равно в итоге даже в ноль не вышла. Это подтверждается последним докладом Всемирного банка о глобальных экономических перспективах: страна демонстрирует самый низкий показатель экономического роста

среди всех государств Европы – лишь 0,9 процента. Но разве это заботит президента Майю Санду? Нет. Ей гораздо важнее выйти из всех соглашений СНГ, внести в конституцию румынский язык, ускорить процесс евроинтеграции. А то, что все эти действия не несут никакой пользы рядовым гражданам, президента не волнует.

Между тем в Беларуси сейчас дорабатывается проект программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Как отметил входящийврабочуюгруппупредседатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Виктор Николайкин, люди знают, что Глава государства поручил доработать данную программу. И они через своих представителей, депутатов обращаются с теми или иными вопросами, которые, по ихмнению, должнынайти отражение в программе. Очень важно, чтобы она показывала чаяния людей, а также основысоциального государства. За счет этого обеспечивается сильная экономика страны.