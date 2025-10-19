Искусственный интеллект: в чем подвох? Разбираем вместе с экспертами

Подавляющее большинство обывателей рассчитывают на искусственный интеллект как на незаменимого помощника, который плотно вошел в нашу жизнь, однако эксперты все чаще предостерегают: риски слишком велики. Угроз можно ожидать там, где и думать не думали. ИИ творит чушь, рушит бизнесы, но ему безоговорочно верят. Несколько конкретных примеров. Солидные люди — аудиторы из Deloitte — готовили исследование для правительства Австралии. На первый взгляд, все было основательно: ссылки, различные мнения… Однако чиновники стали смотреть внимательно, и выяснилось, что многое — просто выдумка. Прижали к стенке ответственных, и те признались: «помогли» нейросети. А в США тем временем ходила шутка: ставки пошлин на импортные товары из разных стран «подсчитал» ИИ. По крайней мере, нейросети слишком подозрительно выдавали рекомендации, которые были идентичны курсу, взятому Белым домом. Разбираемся, как искусственный интеллект влияет на окружающий нас мир.

СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести?.. Я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет. Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено. На открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 10 июля 2025 года.

Вдумчивый подход

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский убежден, что масштаб воздействия искусственного интеллекта на человечество еще только предстоит осознать. Но уже сегодня аналитики проводят прямую аналогию: появление искусственного интеллекта для экономики XXI века сопоставимо по значимости с появлением электричества или парового двигателя в прошлые эпохи.

— Рано или поздно мы окажемся перед вызовами, которые касаются пересмотра системы образования, адаптации трудового законодательства, обеспечения кибербезопасности и выработки этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. С развитием системы искусственного интеллекта в мире наблюдается смещение на рынке труда. Возникают вопросы регуляторного воздействия: как именно необходимо контролировать ИИ и как найти нужный баланс между стимулами и ограничениями? — отмечает министр. — С одной стороны, разработка больших языковых моделей с нуля доступна экономически и технологически только очень большим государствам.

С другой стороны, мы также должны в нашем национальном контуре иметь технические возможности для обработки больших данных системами искусственного интеллекта без риска утраты этих данных либо передачи их за рубеж. Мы понимаем, что любая попытка регулирования должна быть максимально вдумчивой. Наш подход в практическом развитии искусственного интеллекта заключается в том, чтобы сосредоточиться на адаптации существующих решений под конкретные национальные задачи. Нужно обеспечить и безопасное использование моделей в специально созданном для этих нужд защищенном инфраструктурном программном контуре.

На ИИ надейся, но сам не плошай



Говорим о том, как искусственный интеллект может изменить конкретную профессиональную сферу. В частности, журналистику. Министр информации Марат Марков в рубрике «#наПодумать» в телеграмканале «Мининформ Беларуси» подчеркивает: изменили уже.

— Сгенерированные ИИ ведущие новостей и развлекательных проектов, переводы в режиме онлайн и подборка новостей, графические упаковки и красивейшие ролики. Все это уже есть, — обозначает Марат Марков. — И все это зачастую основано на душе, на эмпатии и индивидуальной харизме автора-человека. ИИ может заменить в журналистике что угодно, кроме той самой эмоциональной чувственности. Но, чтобы не быть голословным, я решил спросить собственно у ИИ. Выбрал две наиболее популярные платформы, и вот их ответы. DeepSeek написал так: «Безусловно, ИИ уже меняет журналистику, автоматизируя рутину: новостные сводки, отчеты, простые шаблонные тексты. Это неизбежно и повысит скорость и масштаб. Однако эмоционально-чувственная сила слова, доверие и авторский стиль — это то, что остается за человеком. ИИ может анализировать шаблоны и генерировать грамотный текст, но у него нет личного опыта, совести и той самой «души», которая заставляет читателя сопереживать.

Итог: ИИ станет мощным инструментом в руках журналиста, но не заменит сердце и разум человека, который задает неудобные вопросы и вкладывает в слово смысл». А ChatGPT выдал следующее: «Хотя ИИ уже генерирует текст, качество и достоверность информации остаются под контролем человека, который привносит эмоциональную глубину. Эмоциональная связь и способность сопереживать остаются уникальными чертами журналистики, которые невозможно заменить технологиями. В итоге ИИ станет мощным инструментом для журналистов, но человеческий опыт и интуиция останутся ключевыми для создания качественного контента».

В сухом остатке, исходя из своего опыта, я вижу, что собственного гения журналистики ИИ пока не родил. И главное, искусственный интеллект не страшен, если вы не позволяете ему заменить собственный.

Ставка на цифру



Кажется, дальше всех зашли в Албании. Там создали и назначили первого в мире «ИИминистра». Его не существует физически, есть он лишь в виртуальном пространстве, но отвечает он за государственные закупки. Именно это решение, подчеркнул премьер-министр страны, делает сферу на 100 процентов неподкупной. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин рассуждает как о конкретной истории, так и о нейросетях в целом:

— Подобное решение — это специфика Балкан. Они во многом хотят быть первыми, но не факт, что это упрется в определенные достижения. Нужно понимать и внутриалбанскую политическую борьбу. Нынешнему правительству этой страны необходимо обозначать некие цели развития. И ставка на искусственный интеллект — конкретный шаг. Впрочем, если говорить в целом, то акцент на ИИ и всевозможные министерства цифры — это правильный акцент. Другое дело, что в мире очень много негативных примеров, примеров завышенного ожидания. Как правило, все идет по одной схеме. Правительство заявляет о программе цифрового развития, назначает соответствующего министра. Проходит время — и буквально ничего не происходит. А в некоторых странах есть и коррупционные дела.

Дело не в громких названиях и завышенных ожиданиях, но вопросом искусственного интеллекта нужно заниматься. Хватает вопросов, которые нужно решить: как будет меняться в связи с этим рынок труда? А меняться он будет серьезно. Или, например, какие есть в связи с этим глобальные вызовы и угрозы? Изменит искусственный интеллект и ИТ-сектор. Сколько говорилось о том, что, если ты туда пришел, тебя ждет гарантированное будущее? А сейчас простые кодеры и тестировщики уйдут, они просто будут не нужны. Их работу возьмет на себя искусственный интеллект. И выпадать будут целые профессии. В ИИ нужно видеть и возможность, и угрозу. И не просто видеть, а управлять этим процессом.

В области внедрения ИИ нет места спешке

Евгений Коновалов, редактор отдела редакции газеты «Авангард»:

– Об искусственном интеллекте в последнее время говорят во всем мире. И многие задаются вопросом, есть ли от него польза и какие могут быть риски?

Искусственный интеллект демонстрируется машинами, в частности компьютерными системами. К его преимуществам относят круглосуточную доступность, масштабируемость, высокую точность и снижение частых ошибок, инновации в здравоохранении, образовании и других отраслях, отсутствие эмоций и суждений, повышение эффективности и производительности труда. Однако минусы тоже присут- ствуют. Первый – отсутствие эмпатии. Искусственный интеллект уже в своем названии показывает, что работает исключительно по алгоритмам и закономерностям. Второй минус – утрата навыков у людей, привыкающих со временем к тому, что кто-то может сделать что-то вместо них. Третий недостаток заключается в том, что с продвижением ИИ множество специальностей в IT и других сферах уйдут в прошлое. Однако возможно, что с активным внедрением искусственного интеллекта появятся новые рабочие места. И еще один немаловажный момент – личные данные человека. Если не предпринять соответствующих защитных мер, то использование данных системами ИИ может привести к раскрытию конфиденциальной либо охраняемой законом информации.

Все это говорит о том, что искусственный интеллект нуждается в жестком контроле со стороны государства. И такая практика реализуется во многих странах. По мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, без адекватного контроля использование технологий ИИ может привести к лавинообразному росту вызовов для общества и государства. «Чтобы избежать ошибок и перенять лучшие практики, особенно важен анализ международного опыта и законодательных инициатив в странах, стремящихся доминировать в этой области», – подчеркнула она. Словом, в области внедрения ИИ нет места спешке, а принципы «семь раз отмерь – один отрежь» и «не навреди» надо взять за основу всем участникам процесса.