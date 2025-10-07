Правительство Латвии приняло решение запретить нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию с 1 ноября 2025 года до октября 2026 года, сообщают латвийские СМИ.

Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту, например, на экскурсии или спортивные мероприятия.

«В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию выявлено увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также заторы на приграничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности… Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран», — заявил министр транспорта Атис Швинка.

Согласно распоряжению Кабинета министров, Госпогранохране страны поручено не пропускать такие автобусы через границу в пунктах пропуска «Гребнево» (с российской стороны — «Убылинка»), «Терехово» («Бурачки») и «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»). Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

Пересечение границы по-прежнему будет возможно, но только на регулярных автобусных рейсах, на которых пассажиры регистрируются и проходят проверку. В настоящее время из Латвии выполняются три регулярных маршрута в Беларусь и шесть — в Россию.

Как сообщали ранее латвийские СМИ, Министерство транспорта Латвии предлагало с 15 октября запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в Беларусь и Россию. Латвийский министр транспорта Атис Швинка сообщал, что статистика демонстрирует рост пассажиропотока в Беларусь и Россию. По мнению властей страны, это создает дополнительные риски для безопасности границ ЕС.

belta.by