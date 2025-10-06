Ингредиенты:
— лаваш бездрожжевой — 200 г.
— куриное филе 350 грамм
— лук — 250 г.
— масло сливочное — 10 г.
— яйцо — 1 шт.
— соль, перец, прованские травы, смесь семян — по вкусу
Приготовление:
1. Лук и куриное филе нарезаем мелко и обжариваем на масле до готовности. Добавляем соль и специи по вкусу.
2. Лаваш разрезаем на полоски шириной 8 см, выкладываем на край начинку и заворачиваем. Должны получиться треугольники.
3. Выкладываем треугольники на противень, застеленный пергаментом, смазываем яйцом, посыпаем смесью семян и отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах.