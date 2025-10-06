Ингредиенты:

— лаваш бездрожжевой — 200 г.

— куриное филе 350 грамм

— лук — 250 г.

— масло сливочное — 10 г.

— яйцо — 1 шт.

— соль, перец, прованские травы, смесь семян — по вкусу

Приготовление:

1. Лук и куриное филе нарезаем мелко и обжариваем на масле до готовности. Добавляем соль и специи по вкусу.

2. Лаваш разрезаем на полоски шириной 8 см, выкладываем на край начинку и заворачиваем. Должны получиться треугольники.

3. Выкладываем треугольники на противень, застеленный пергаментом, смазываем яйцом, посыпаем смесью семян и отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах.