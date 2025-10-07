Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили начатое накануне общение в неформальной домашней обстановке. Глава белорусского государства пригласил Высокого оманского гостя к себе домой, сообщает БЕЛТА.
Совместная работа продолжилась сначала в формате встречи, а затем — рабочий завтрак.
«Вы — желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме!» — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.
Накануне главы государств провели официальные переговоры во Дворце Независимости, итогом которых стал ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. Принято совместное заявление лидеров двух стран. В числе подписанных документов — дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом.
- Лукашенко: мы преисполнены желания сделать все, чтобы с Оманом сложились наилучшие отношения
- Президент: в Беларуси рассчитывают на встречный поток гостей из Омана
В свою очередь Султан Омана заявил о стремлении развивать торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Он уверен, что отношения в этой сфере пока не достигли того уровня, которого могли бы достичь. «Мы стараемся много работать, чтобы наши отношения в этом направлении были на подъеме», — заявил Хайсам бен Тарек Аль Саид.
В Минске Султан Омана возложил венок к монументу Победы.