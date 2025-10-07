Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили начатое накануне общение в неформальной домашней обстановке. Глава белорусского государства пригласил Высокого оманского гостя к себе домой, сообщает БЕЛТА.

Совместная работа продолжилась сначала в формате встречи, а затем — рабочий завтрак.

«Вы — желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме!» — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.

Накануне главы государств провели официальные переговоры во Дворце Независимости, итогом которых стал ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. Принято совместное заявление лидеров двух стран. В числе подписанных документов — дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом.

«Диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером подлинно равноправного, доверительного и взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных стран. Все наши договоренности с белорусской стороны будут исполняться неукоснительно и в срок. Потому что Оман для нас крайне интересная страна. Мы ответим взаимностью», — заявил в ходе состоявшихся переговоров Александр Лукашенко.

В свою очередь Султан Омана заявил о стремлении развивать торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Он уверен, что отношения в этой сфере пока не достигли того уровня, которого могли бы достичь. «Мы стараемся много работать, чтобы наши отношения в этом направлении были на подъеме», — заявил Хайсам бен Тарек Аль Саид.

В Минске Султан Омана возложил венок к монументу Победы.

