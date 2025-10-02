Власти Литвы продлили частичное закрытие воздушного пространства с Беларусью до декабря 2025 года. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Минобороны республики.

«Срок действия запрещенной зоны для полетов воздушного пространства в части границы с Беларусью продлен до 1 декабря», — отметили в министерстве.