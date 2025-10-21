Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, передает корреспондент БЕЛТА.



«Дорогой Саддам, хочу приветствовать вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. Также хочу поблагодарить за тот большой вклад, который вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Ливия развивали отношения и он посещал это государство с визитом, встречаясь с прежним руководителем страны. «Мы о многом договорились, немало сделали. Но, к сожалению, в силу определенных причин наши отношения были разрушены», — констатировал он.

«Кое в чем мы поддерживали их, но наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Еще раз прошу вас передать фельдмаршалу (фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. — Прим. БЕЛТА) самые добрые пожелания. Очень ценю его устремленность в налаживании наших отношений. И хочу вас заверить в том, что все договоренности, которых мы достигли и достигнем, будут обязательно исполнены», — сказал Александр Лукашенко.

«Очень хорошо знаю ситуацию в Ливии. Мы погружены в то, что происходит. Знаю, что многие силы как внутри, так и извне (особенно извне) хотели влиять на ситуацию. Но должен сказать, что народ Ливии изберет тот путь и тех людей, которые накормят, оденут и обеспечат безопасность ливийскому народу. Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь, — отметил глава государства. — В этом направлении — любые ваши предложения. Если мы способны на что-то, мы окажем всяческую помощь и поддержку ливийскому народу».

«Мы в этом заинтересованы еще и потому, что если будет спокойная и развивающаяся Ливия, то она обеспечит мир и покой половине Африканского континента. Будьте уверены, что вы приехали к друзьям», — добавил Александр Лукашенко.

Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск накануне вечером . Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами. Среди перспективных направлений — промышленность, аграрный сектор, медицина.

В свою очередь Саддам Халифа Хафтар поблагодарил Александра Лукашенко за встречу и передал от Халифы Белкасима Хафтара пожелания крепкого здоровья и счастья как лично, так и белорусскому народу в целом. «Мы очень рады нашим отношениям», — сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в феврале текущего года Беларусь с визитом посетил фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. «Мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси», — сказал на встрече с ним Александр Лукашенко.